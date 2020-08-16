Свежие данные о коронавирусе в Рязанской области

Оперативная группа правительства сообщила свежие данные о коронавирусе в регионе.

На 08.30 воскресенья, 16 августа, в Рязани и области зарегистрировано 6 тыс 715 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

На этот момент опергруппе известно о 18 тыс 721 гражданине, подозрительном на COVID-19. Эти люди либо прибыли из-за границы, либо контактировали с заболевшими или подозрительными на заболевание.

Сейчас под наблюдением врачей из них находится 1914 человек. Остальные 16 тыс 807 граждан его уже прошли, они обследованы и здоровы.