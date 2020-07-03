Свежая информация о заболевших коронавирусом по районам Рязанской области

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила о количестве заболевших коронавирусом с подтвержденным и условно подтвержденным заболеванием в муниципальных образованиях региона.

В целом в Рязанской области на 11.00 3 июля с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 5354 человека. На настоящее время в г. Рязани выявлено 2791 случай. В Рязанском районе – 250 (Заокское– 32, Дядьково – 22, Поляны – 21, Заборье – 18, Учхоз Стенькино – 15, Подвязье – 13, Тюшево – 12, Агро-Пустынь – 6, Льгово – 6, Мурмино – 6, Окский – 5, Рожок – 5, Турлатово – 5, Александрово – 4, Богданово – 4, Варские – 4, Глебово – 4, Полково – 4, Ровное – 4, Хирино – 4, Ялтуново – 4 , Абрютино – 3, Высокое – 3, Вышгород – 4, Искра – 4, Дубровичи – 3, Совхоз Рязанский – 3, Затишье – 2, Земенки – 2, Кораблино – 2, Листвянка – 2, Насурово – 2, Реткино – 2, Ульяновка – 2, Шумашь – 2, Алтухово – 1, Вышетравино – 1, Гавердово – 1, Госплемстанция – 1, Дмитриевка – 1, Долгинино – 1, Екимовка – 1, Казарь – 1, Коростово – 1, Новоселки – 1, Приозерный – 1, Романцево – 1, Секиотово – 1, Семкино – 1, Ходынинские дворики2 – 1, Юрасово – 1). В Рыбном – 149, Ряжске – 148, Касимове – 144, Новомичуринске – 128, Скопине – 121. В Шиловском районе – 108 (Лесной – 30, Желудёво – 17, Авдотьинка – 8, Сановка – 8, Елизаветинка – 7, Ибредь – 5, Терехово – 5, Сасыкино – 4, Аделино – 3,Инякино – 3, Ирицы – 3, Борки – 2, Задубровье – 2, Березово – 1, Борок – 2, Заполье – 1, Константиново – 1, Крутицы – 1, Мосолово – 2, Муратово – 1, Полтавка – 1, Слобода – 1).

В Скопинском районе – 105 (Павелец – 21, Ильинка – 13, Побединка – 10, Корневое – 7, Вослебово – 5, Горлово – 4, Чулково – 4, Моховое – 3, Свинушки – 3, Успенское – 3, Березняги – 2, Ермолово – 2, Желтухинский – 2, Клекотки – 2, Князево – 2, Лопатино – 2, Муравлянка – 2, Отрада – 2, Петрушино – 2, Секирино – 2, Высокое – 1, Гремячка – 1, Делехово – 1, Деменьшино – 1, Дмитриево – 1, Затворное – 1, Мшанка – 1, Нагиши – 1, Немерово – 1, Пупки – 1, Рудинка – 1, Шелемишево – 1). В Клепиковском районе – 102 (Тума – 39, Криуша – 15, Аверкиево – 5, Алексеево – 5, Болонь – 3, Давыдово – 3, Егорово – 3, Первушкино – 3, Малахово – 2, Малиновка – 2, Уткино – 2, Щурово – 2, Ершовские выселки – 1, Иншаково – 1, Калдево – 1, Колесниково – 1, Кондаково – 1, Малая Каменка – 1, Малое Дарьино – 1, Молькино – 1, Натальино – 1, Озерки – 1, Оськино – 1, Пилево – 1, Рябикино – 1, Снохино – 1, Спирино – 1, Ужищево – 1, Ухино – 1, Хараблино – 1). В Михайловском районе – 89 (Октябрьский – 29, Стрелецкие выселки – 10, Фирюлевка – 5, Пушкари – 4, Виленка – 3, Грязное – 3, Заря – 3, Красное – 3, Березово – 2, Бычки – 2, Иваньково – 2, Киндяково – 2, Козловка – 2, Первомайский – 2, Печерники – 2, С/з им. Ильича – 2, Треполье – 2, Волосовка – 1, Голдино – 1, Дугинка3 – 1, Ижеславль – 1, Красное – 1, Низок – 1, Огибалово – 1, Павелково – 1, Покровское1 – 1, Чурики – 1, Щетиновка – 1). В Рыбновском районе – 85 (Костино – 20, Пощупово – 9, Новоселки – 8, Алешня – 5, Старолетово – 5, Высокое – 4, Глебково – 4, Завод Ветзоотехника – 4, Новое Батурино – 4, , Баграмово – 3, Горяйново – 3, Старое Батурино – 3, Ходынино – 2, Бражкино – 1, Выселки – 1, Житово – 1, Зубово – 1, Козловка – 1, Кузьминское – 1, Ногино – 1, Окаемово – 1, Перекаль – 1, Раменки – 1, Сидоровка – 1). В Сасове – 85. В Спасском районе – 75 (Ижевское – 11, Павловка – 7, Спиртзаводской – 7, Гавриловское – 5, Собчаково – 4, Новики – 3, Сушки – 3, Троица – 3, Брыкин Бор – 2, Горки – 2, Дегтяное – 2, Добрый Сот – 2, Иванково – 2, Красный Яр – 2, Огородниково – 2, Панино – 2, Половское – 2, Ухорское – 2, Фатьяновка – 2, Федотьево – 2, Выползово – 1, Желобова Слобода – 1, Малые Гулынки – 1, Каменка – 1, Кирицы – 1, Новый Киструс – 1, Селезеново – 1, Старостеклянное – 1). В Касимовском районе – 73 (Лощинино – 7, Елатьма – 6, Подлипки – 6, Бабино-Булыгино – 4, Клетино – 4, Крутоярский – 4, Лашма – 4, Гусь-Железный – 3, Новая Деревня – 3, Самылово – 3, Сынтул – 3, Щербатовка – 3, Крюково – 2, Лазарево – 2, Озерный – 2, Савостьяново – 2, Телебукино – 2, Торбаево – 2, Алешино – 1, Ахматово – 1, Баромыково – 1, Большой Кусмор – 1, Ибердус – 1, Кочемары – 1, Лався – 1, Малеево – 1, Марьино Данево – 1, Погост – 1, Сосновка – 1).

В Михайлове – 66, Александро-Невском – 52, Шилове – 49. В Сараевском районе – 47 (Сысои – 8, Красный Озерок – 7, Напольное – 6, Алексеевка – 3, Бычки – 2, Красный Куст – 2, Мордово – 2, Одоевщина – 2, Большие Можары – 1, Борец – 1, Витуша – 1, Красная Вершина – 1, Кривское – 1, Меньшие Можары – 1, Новый Хутор – 1, Озерки – 1, Озёриха – 1, Паники – 1, Старобокино – 1, Таптыково – 1, Телятники – 1, Троицкое – 1, Ягодное – 1). В Пронском районе – 41 (Мамоново – 6, Тырново – 6, Гремяки – 5, Кисьва – 4, Маклаково – 4, Октябрьское – 4, Погореловский – 4, Орловский – 2, Скучаловка – 2, Береговая Погореловка – 1, Булычево – 1, Малинищи – 1, Роскино – 1). В Пронске – 37. В Захаровском районе – 35 (Смена – 9, Добрые Пчелы – 5, Безлычное – 3, Елино – 3, Жокино – 2, Пупкино – 2, Зимино – 1, Каймань – 1, Катагоща – 1, Окуньково – 1, Плахино – 1, Поливаново – 1, Спасские Выселки – 1, Старое Зимино – 1, Троицкое – 1, Федоровское – 1, Шляхино – 1). В Сапожке – 35. В Шацком районе – 35 (Казачья Слобода – 9, Черная Слобода – 9, Лесное Конобеево – 2, Новочернеево – 2, Борки – 2, Ольхи – 2, Апушка – 1, Высокое – 1, Выша – 1, Карнаухово – 1, Липяной Дюк – 1, Новософьино – 1, Печины – 1, Польное Конобеево – 1, Сново-Здорово – 1). В Старожилове – 31, Шацке – 31. В Сасовском районе – 30 (Сотницыно – 8, Алешино – 3, Кустаревка – 3, Молодежный – 2, Раково – 2, Саблино – 2, Фроловское – 2, Батьки – 1, Гавриловское – 1, Кузьминки – 1, Малый Студенец – 1, Мокрое – 1, Мыс Доброй Надежды – 1, Новое Березово – 1, Рожково – 1).

В Александро-Невском районе – 29 (Боровок – 7, Каширин – 6, Ленино – 5, Ленинский – 3, Зимарово – 2, Заборово – 2, Калинино – 2, Бурминка – 1, Кайсаровка – 1). В Спасске-Рязанском – 29, Чучкове – 28, Милославском районе – 27 (Южный – 9, Змеевка – 4, Кочуры – 3, Чернава – 3, Бугровка – 2, Зеленый – 2, Архангельское – 1, Казначеевка – 1, Совхоз Большевик – 1, Топилы – 1). В Милославском – 27, Сараях – 24. В Чучковский районе – 23 (Аладьино – 7, Пертово – 5, Мелехово – 4, Остро-Пластиково – 3, Шеметово – 2, Завидово – 1, Назаровка – 1). В Спас-Клепиках – 22. В Старожиловском районе – 21 (Панинская слобода – 7, Истье – 4, Кареево – 2, Ершово – 1, Ивановское – 1, Мелекшино – 1, Ромоданово – 1, Рязанские сады – 1, Совхоз имени Ленина – 1, Соха – 1, Чернобаево – 1). В Ермишинском районе – 20 (Надежка – 9, Савватьма– 5, Азеево – 3, Гремячий ключ – 2, Большое Ляхово – 1). В Ряжском районе – 20 (Петрово – 6, Дегтяное – 5, Салтыки – 4, Шереметьево – 2, Еголдаево – 1, Марчуки 2-е – 1, Турово – 1). В Кораблинском районе – 19 (Кипчаково – 6, Ключ – 4, Моловка – 3, Бобровинки – 2, Филатово– 2, Ковалинка – 1, Пехлец – 1). В Ермиши – 17, Кораблине – 17, Захарове – 16, Путятине – 16, Кадоме – 12. В Сапожковском районе – 11 (Кривель – 3, Михеи – 3, Фабричная Слобода – 2, Канино – 1, Коровка – 1, Марфинка – 1).

В Ухолове – 10. В Ухоловском районе – 8 (Покровское – 2, Ольхи – 2, Кензино – 1, Мостье – 1, Поляки – 1, Ясенок – 1). В Пителинском районе – 6 (Юрьево – 4, Подболотье – 1, Потапьево – 1). В Путятинском районе – 6 (Глебово – 1, Екатериновка – 1, Никитино – 1, Новая Деревня – 1, Песочня – 1, Строевское – 1). В Кадомском районе – 2 (Старый Кадом). В Пителине – 2.