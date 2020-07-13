Свежая информация о коронавирусе в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальную информацию о распространении коронавируса в регионе.

По состоянию на 08.30 понедельника, 13 июля, в Рязани и области зарегистрировано 5656 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Опергруппе с начала пандемии известно о 15 тыс 390 гражданах, подозрительных на COVID-19. Сейчас медицинское наблюдение проходят 2 тыс 232 человека. 13 тыс 158 гражданин его уже прошли, они обследованы и здоровы.