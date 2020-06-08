Свежая информация о коронавирусе в Рязанской области

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о коронавирусе в регионе.

На 08.30 понедельника, 8 июня, в Рязани и области зарегистрировано 4013 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Кроме того, 75 положительных тестов на COVID-19 находятся на проверке в Роспотребнадзоре.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 1807 человек, контактировавших с заболевшими или подозрительными на заболевание. С начала пандемии наблюдение уже прошли 8937 граждан, они здоровы.