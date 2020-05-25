Строительство новой школы в Горроще идёт с отставанием сроков

Губернатор Рязанской области Николай Любимов проверил работы по возведению пристройки к детскому саду №112 и новой школы в Горроще. Площадки глава региона посетил вместе с министром строительного комплекса Рязанской области Вячеславом Меньшовым, министром образования и молодежной политики региона Ольгой Щетинкиной, главой администрации г. Рязани Еленой Сорокиной, руководители этих соцобъектов, представители подрядных организаций.
Пристройка к детскому саду №112 рассчитана на 80 мест. Сдача намечена на июнь. В настоящее время завершаются работы по внутренней отделке помещений, прокладке инженерных коммуникаций, устройству фасада, благоустройству прилегающей территории.
Николай Любимов отметил, что в 2020 году должны быть сданы в эксплуатацию еще 8 пристроек к детским садам.
Строительство школы ведётся с отставанием сроков. Однако, губернатор заявил, что с 1 сентября дети должны начать учиться в ном здании.
– Подрядчику надо поднапрячься. Установленные сроки надо обеспечивать. Необходимую помощь, если она потребуется, мы окажем. Контролировать эту стройку нужно обязательно каждый день и такое поручение я дал профильному министерству, – подчеркнул глава региона.
После сдачи этого объекта начнётся реконструкция здания гимназии №2. Так как гимназия переедет в здание гимназии №5.
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