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Стало известно, сколько в Рязани сэкономили на учебных заведениях во время пандемии

7info7
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23 июня прошло заседание комитета по бюджету Рязанской городской Думы.

На комитете присутствовал представитель администрации Рязани, который озвучил решение мэрии о проведении финансового анализа для обеспечения сбалансированности бюджета.

За время пандемии коронавируса получилась сэкономить бюджетные средства, которые были предназначены  для плановой работы школ, детских садов, спортивных учреждений.

Объём сэкономленных средств составил 45,7 миллиона рублей.  Их них  на 36,6 миллиона рублей меньше  понадобится на питание в школах и детсадах, на 1,085 миллионов рублей на питание в лагерях. За коммунальные услуги экономия составила 5,9 миллиона рублей.

Из-за приостановки работы учреждений и отмены массовых мероприятий управление физической культуры сэкономило 5,9 миллионов рублей, а управление культуры 3,3 миллиона рублей.

Кроме того, экономия, возникшая  в Администрации города, составила 9,6 миллионов рублей, из которых  7 миллионов сэкономили за счёт оплаты труда.

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