Стали известны результаты проверки на коронавирус членов УИК, где голосовал заразившийся сенатор

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В Спасске проверили на коронавирус членов УИК №635, где 1 июля голосовал сенатор Игорь Морозов. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Напомним, ранее Морозов сообщил, что заразился COVID-19.

По данным опергруппы, Морозов голосовал вместе с женой. Других голосующих в этот момент на участке не было. В помещении находились девять членов участковой комиссии, одни наблюдатель и полицейский. Ни у кого из них коронавирус не выявлен.