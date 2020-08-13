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Новости РязаниПроисшествия

Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины на пожаре

7info

В Старожиловском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели на пожаре 46-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Сообщение о пожаре в отдельно стоящем кирпичном доме в селе Чернобаево поступило в среду, 12 августа, в 20.45. Огнём была повреждена жилая комната. Одиноко проживающий 46-летний хозяин дома получил термические ожоги тела и через непродолжительное время скончался. По предварительным данным, он умер от отравления продуктами горения. 

Правоохранители проводят доследственную проверку. В ходе неё они выяснят причины пожара и смерти человека. Кроме того, будут установлены все обстоятельства случившегося. 

– По результатам проверки будет принято предусмотренное уголовно-процессуальным законом решение, – говорится в сообщении СК СК РФ по Рязанской области. 

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