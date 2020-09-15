Школьники провели исследования природы Рязанской области

При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании воспитанники детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» провели экспедицию к реке Проня села Засечье Рязанской области. В ходе поездки юные натуралисты под руководством экологов практиковались в навыках наблюдения за местной флорой и фауной, учились отбирать пробы воды и грунта, собирали образцы насекомых и растений.

— В целом, дети получили новые знания, заряд позитивной энергии, свежего воздуха и физической нагрузки – шагомеры каждого показывали 18 км и более пройденного за день расстояния, — отмечает один из руководителей проекта.

Мониторинг окружающей природы региона школьники проводят регулярно. В этот раз в ходе биоиндикации реки в отобранных пробах воды дети наблюдали двустворчатых моллюсков — перловиц, горошин, беззубок, из брюхоногих моллюсков — лужанок. Им даже удалось зачерпнуть рака, который после осмотра благополучно был отпущен в водоем. Затем группа посетила место, где река Проня впадает в Оку и где можно увидеть древние морские отложения. Над долиной Оки Ольгового городища юные натуралисты смогли почувствовать широту и простор родной отчины и дедины. Так называли землю своих предков на Руси. В процессе осмотра городища дети отметили припозднившихся ласточек береговушек, пролетающих серых цапель, хищную пустельгу, богомола.

По словам одного из руководителей экспедиции, на месте Рязанской области 150 млн лет назад было неглубокое море, где водились огромные кальмары, а раковины моллюсков аммонитов достигали двух метров в диаметре. Так что 7 килограммовый кусок окаменелого панциря, что нашли дети на берегу реки — это лишь мелкий образец.

АО «РНПК» поддерживает инициативы волонтеров-экологов с 2011 года. За годы сотрудничества с клубом «Хозяин Мещеры» проведено большое количество мероприятий по экологическому воспитанию молодежи и сохранению памяти знаменитых земляков. В текущем 2020 году нефтяники поддержали молодежный проект школы №47 «Если мы не идем в музей, музей идет к нам!» и содействовали работе мобильной выставки репродукций знаменитого земляка – уроженца села Аграфенина Пустынь Рязанского района, художника-пейзажиста Михаила Кирсанова. Благодаря поддержке предприятия выставку Кирсанова увидели учителя, ученики и их родители четырех школ города. В марте при поддержке РНПК учащиеся школы №47 и пос. Турлатово приняли участие в школьной научно-практической конференции «Мой исследовательский проект», которая традиционно прошла в Окском заповеднике. Мероприятие объединило около 50 человек,в ходе которого участники представили свои исследования по окружающей природе,краеведению и поисковой работе по увековечиванию памяти земляков — участников Великой Отечественной войны. В августе при поддержке нефтезавода волонтеры-экологи провели недельный практикум в Окском заповеднике. За неделю пребывания в природной жемчужине Рязанской области волонтеры получили не только новые знания, но и посильно помогли благоустроить территорию заповедника.





