Вторник, 15 сентября, 2020
18.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Школьники провели исследования природы Рязанской области

Иван Федоров
????????????????????????????????????

При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании воспитанники детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» провели экспедицию к реке Проня села Засечье Рязанской области. В ходе поездки юные натуралисты под руководством экологов практиковались в навыках наблюдения за местной флорой и фауной, учились отбирать пробы воды и грунта, собирали образцы насекомых и растений.

— В целом, дети получили новые знания, заряд позитивной энергии, свежего воздуха и физической нагрузки – шагомеры каждого показывали 18 км и более пройденного за день расстояния, — отмечает один из руководителей проекта.

Мониторинг окружающей природы региона школьники проводят регулярно. В этот раз в ходе биоиндикации реки в отобранных пробах воды дети наблюдали двустворчатых моллюсков — перловиц, горошин, беззубок, из брюхоногих моллюсков — лужанок. Им даже удалось зачерпнуть рака, который после осмотра благополучно был отпущен в водоем. Затем группа посетила место, где река Проня впадает в Оку и где можно увидеть древние морские отложения. Над долиной Оки Ольгового городища юные натуралисты смогли почувствовать широту и простор родной отчины и дедины. Так называли землю своих предков на Руси. В процессе осмотра городища дети отметили припозднившихся ласточек береговушек, пролетающих серых цапель, хищную пустельгу, богомола.

По словам одного из руководителей экспедиции, на месте Рязанской области 150 млн лет назад было неглубокое море, где водились огромные кальмары, а раковины моллюсков аммонитов достигали двух метров в диаметре. Так что 7 килограммовый кусок окаменелого панциря, что нашли дети на берегу реки — это лишь мелкий образец.

АО «РНПК» поддерживает инициативы волонтеров-экологов с 2011 года. За годы сотрудничества с клубом «Хозяин Мещеры» проведено большое количество мероприятий по экологическому воспитанию молодежи и сохранению памяти знаменитых земляков. В текущем 2020 году нефтяники поддержали молодежный проект школы №47 «Если мы не идем в музей, музей идет к нам!» и содействовали работе мобильной выставки репродукций знаменитого земляка – уроженца села Аграфенина Пустынь Рязанского района, художника-пейзажиста Михаила Кирсанова. Благодаря поддержке предприятия выставку Кирсанова увидели учителя, ученики и их родители четырех школ города. В марте при поддержке РНПК учащиеся школы №47 и пос. Турлатово приняли участие в школьной научно-практической конференции «Мой исследовательский проект», которая традиционно прошла в Окском заповеднике. Мероприятие объединило около 50 человек,в ходе которого участники представили свои исследования по окружающей природе,краеведению и поисковой работе по увековечиванию памяти земляков — участников Великой Отечественной войны. В августе при поддержке нефтезавода волонтеры-экологи провели недельный практикум в Окском заповеднике. За неделю пребывания в природной жемчужине Рязанской области волонтеры получили не только новые знания, но и посильно помогли благоустроить территорию заповедника.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанском кардиодиспансере провели уникальную операцию

Новости Рязани
В Рязанском кардиодиспансере провели уникальную операцию по восстановлению лучевой артерии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.  Подобная операция...
Узнать больше

Школьники провели исследования природы Рязанской области

Новости Рязани
При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании воспитанники детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» провели экспедицию к реке Проня села Засечье Рязанской области. В...
Узнать больше

В Рязани повысят зарплату муниципальным служащим

Новости Рязани
С 1 октября в Рязани должны повысить зарплату муниципальным служащим. Решение одобрили члены комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В среду в Рязани будет тепло и сухо

Новости Рязани
В среду, 16 сентября, в Рязанской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Метеопрогноз опубликован на сайте регионального управления МЧС России.
Узнать больше

Партия «Новые люди» подвела итоги избирательной кампании и ЕДГ

Новости Рязани
Партия «Новые люди», созданная всего полгода назад, по итогам прошедшего 13 сентября Единого дня голосования получила представителей во всех региональных парламентах. В том числе и в Рязанской областной Думе.
Узнать больше

Рязанцев приглашают к участию в юбилейном «Есенинском диктанте»

Новости Рязани
В пятницу, 11 сентября, в Рязанском информационном агентстве «7 новостей» состоялась встреча с организаторами Межрегиональной акции «Есенинский диктант». - «Есенинский диктант» ежегодно объединяет учащихся средних...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

День города в Ярославле: Пир на Волге и «чудеса» от Дом.ру

Акценты
В субботу, 12 сентября, культурная жизнь России сосредоточилась в столице «Золотого кольца» –  Ярославле.  В этот день прекрасный город Земли отмечал «зеркальный»...
Узнать больше

Какие работы проводят в огороде в сентябре

Акценты
Вот и лето прошло. Но о завершении дачного сезона говорить ещё рано. Опытные садоводы и огородники знают, что в сентябре работы на...
Узнать больше

Игорь Морозов: Стабильность и развитие Рязанской области — приоритет для «Единой России»!

Акценты
Народная программа Партии - шанс для каждого жителя региона изменить свою жизнь к лучшему
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+