Порывы ветра и грозы: рязанское МЧС объявило метеопредупреждение

В среду, 17 сентября, региональное отделение МЧС РФ объявило метеопредупреждение.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие 2-3 часа на территории Рязанской области ожидаются порывы ветра. Они могут достигать 15-20 м/с, а местами и 23 м/с. Во второй половине дня специалисты обещают грозу и ливни.
Явления сохранятся до конца суток 17 сентября и продолжатся ночью 18 сентября.
Сотрудники МЧС также попросили автовладельцев соблюдать предельную внимательность за рулем, скоростной режим и правила дорожного движения.