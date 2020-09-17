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Новости РязаниОбщество

Порывы ветра и грозы: рязанское МЧС объявило метеопредупреждение

Иван Федоров

В среду, 17 сентября, региональное отделение МЧС РФ объявило метеопредупреждение. 

По прогнозам синоптиков, в ближайшие 2-3 часа на территории Рязанской области ожидаются порывы ветра. Они могут достигать 15-20 м/с, а местами и 23 м/с. Во второй половине дня специалисты обещают грозу и ливни. 

Явления сохранятся до конца суток 17 сентября и продолжатся ночью 18 сентября. 

— Уважаемые рязанцы! Соблюдайте простые правила безопасности: не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничьте время нахождения на улице. На случай отключения электричества в вечернее время держите наготове электрический фонарь. Не пользуйтесь для освещения открытым огнем – это опасно и может стать причиной пожара, — говорится в сообщении. 

Сотрудники МЧС также попросили автовладельцев соблюдать предельную внимательность за рулем, скоростной режим и правила дорожного движения. 

— Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112, — напомнили спасатели.

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