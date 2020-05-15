Рязанский врач написал стихотворение о работе в «красной зоне» во время пандемии COVID-19

Рязанский врач написал о рабочих буднях. Стихотворение заведующий операционным блоком БСМП Алексей Егоров опубликовал на своей странице в Facebook.

А мы не видели весну…

Как листья зеленели…

И только подойдя к окну –

Вид на больничные аллеи…

Бежала времени река

Неделя за неделей…

В то приоткрытое окно

Нам птицы песни пели…

Встречали на работе мы

Рассветы и закаты…

И уж поверьте мне, друзья,

Не ради «той зарплаты»…

Порой не видно наших лиц…

Привычные халты –

Меняем каждый день на СИЗ,

Чтоб вновь зайти в палаты…

А мы не видели весну…

Как листья зеленели…

А мы не видели семью…

Как дети повзрослели…