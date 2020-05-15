Рязанский врач написал стихотворение о работе в «красной зоне» во время пандемии COVID-19

Рязанский врач написал о рабочих буднях. Стихотворение заведующий операционным блоком БСМП Алексей Егоров опубликовал на своей странице в Facebook.
А мы не видели весну…
Как листья зеленели…
И только подойдя к окну –
Вид на больничные аллеи…
Бежала времени река
Неделя за неделей…
В то приоткрытое окно
Нам птицы песни пели…
Встречали на работе мы
Рассветы и закаты…
И уж поверьте мне, друзья,
Не ради «той зарплаты»…
Порой не видно наших лиц…
Привычные халты –
Меняем каждый день на СИЗ,
Чтоб вновь зайти в палаты…
А мы не видели весну…
Как листья зеленели…
А мы не видели семью…
Как дети повзрослели…
Пользователи соцсетей стихотворение оценили и пожелали врачу и его коллегам крепкого здоровья.
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