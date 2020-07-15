Рязанский Минздрав прокомментировал жалобу рентгенолога БСМП

Минздрав Рязанской области дал комментарий по поводу жалобы рентгенолога БСМП Никиты Фирсова. Ранее медик написал на странице губернатор Николая Любимова, что с апреля каждую смену ходит в «грязную зону», но обещанных выплат так и не получил.

В Минздраве сообщили, что после появления этой записи провели проверку. В ответе говорится, что рентгенологи в постановлении правительства РФ от 12 апреля 2020 года не отнесены к категориям, которым положены выплаты за непосредственную работу с больными коронавирусом. Выплаты им регламентируются постановлением правительства РФ от 2 апреля за фактически отработанное время с больным COVID-19.

Также отмечается, что ранее Фирсову уже были даны пояснения по этому вопросу, а полагающиеся ему деньги за апрель, май и июнь выплачены.