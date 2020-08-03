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Рязанские туроператоры предлагают выгодные туры в Абхазию

7info7

Гостеприимная, живописная Абхазия, «страна души» открылась для отдыха россиян! С 1 августа можно отдохнуть на солнечных чистейших пляжах Гагры, Пицунды, Гудауты и Нового Афона. Стоит ли ехать в Абхазию расскажет эксперт по отдыху, менеджер туристического агентства ООО «МК-Тревел» Виктория Коненкова.

Абхазия очень красивая страна. Природа поражает даже искушённых путешественников. Чистейшая вода на всём черноморском побережье, целебный воздух пицундских сосен, безлюдные пляжи, интересные экскурсии – всё это делает её очень привлекательной для туризма. Ради такого, Абхазии можно простить даже низкий уровень сервиса инеразвитую туристическую инфраструктуру.

Какие правила въезда?

Для въезда и выезда не нужны справки об отсутствии COVID-19.Так как страна безвизовая для россиян, из документов нужен действующий паспорт гражданина РФ или заграничный паспорт, детям до 14 лет – свидетельство о рождении.

Прямых перелётов до Абхазии нет, поэтому туристы прилетают в аэропорт Адлера, откуда дорога до российско-абхазской границы занимает около 20 минут. Добраться можно и поездом из Москвы в Адлер/Сухум, время в пути составит от суток до полутора.

Стоимость туров в Абхазию от 20 тысяч рублей с человека на неделю, а с полным пансионом от 30 тысяч с человека с авиаперелётом из Москвы, проживанием и трансфером из аэропорта в отель.

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