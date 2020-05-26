Рязанские предприниматели получат микрозаймы

26 мая губернатор Николай Любимов подписал Постановление правительства Рязанской области № 117 об утверждении порядков предоставления субсидий на оказание в 2020 году неотложных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Из федерального и областного бюджета будет выделено 190,6 млн. руб. на докапитализацию Микрокредитной компании — Рязанский областной фонд поддержки малого предпринимательства и Фонда гарантийной поддержки Рязанской области. Средства будут направлены на предоставление микрозаймов по ставке от 1% и поручительств по кредитам по льготной ставке 0,5%.
Полностью ознакомиться с документом можно здесь.
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