Среда, 27 мая, 2020
11.7 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Рязанские предприниматели получат микрозаймы

7info
-

26 мая губернатор Николай Любимов подписал Постановление правительства Рязанской области № 117 об утверждении порядков предоставления субсидий на оказание в 2020 году неотложных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Из федерального и областного бюджета будет выделено 190,6 млн. руб. на докапитализацию Микрокредитной компании — Рязанский областной фонд поддержки малого предпринимательства и Фонда гарантийной поддержки Рязанской области.  Средства будут направлены на предоставление микрозаймов по ставке от 1%  и поручительств по кредитам по льготной ставке 0,5%. 

Полностью ознакомиться с документом можно здесь.

‡агрузка...

Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанские предприниматели получат микрозаймы

Новости Рязани
26 мая губернатор Николай Любимов подписал Постановление правительства Рязанской области № 117 об утверждении порядков предоставления субсидий на оказание в 2020 году...
Узнать больше

Николай Любимов подписал документ, касающийся поддержки экспортоориентированных предприятий Рязанской области

Новости Рязани
26 мая губернатор Николай Любимов подписал Постановление правительства Рязанской области №118, согласно которому разработаны изменения в порядки предоставления субсидий автономной некоммерческой организации...
Узнать больше

В Рязани умерла женщина с коронавирусом

COVID-19
Вечером во вторник, 26 мая, стало известно о смерти в одной из больниц Рязани женщины с положительным тестом на коронавирус. Об этом...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области впервые число выздоровевших за сутки превысило число заболевших COVID-19

COVID-19
По данным опергруппы, во вторник, 26 мая, из больниц Рязани выписано 86 выздоровевших пациентов. В то же время ранее сообщалось, что за сутки коронавирусом заболели 85 человек.
Узнать больше

Фигуристка Александра Трусова снова попала в Книгу рекордов Гиннесса

Новости Рязани
Фигуристка Александра Трусова ⠀совершила очередной мировой рекорд. Уроженка Рязани в свои юные годы уже является бронзовым призёром чемпионата Европы и финала Гран-при,...
Узнать больше

В Рязанской области выявлено 85 новых случаев COVID-19

COVID-19
Во вторник, 26 мая, в Рязанской области подтвердились ещё 85 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Теперь в регионе 3125 заболевших....
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как избежать ошибок на ЕГЭ. Советы министра

Акценты
В 2020 году российские выпускники попали в уникальную ситуацию. Впервые в истории российского образования была введена дистанционная система обучения, отменены ВПР и...
Узнать больше

Чем опасно «смотреть фильм онлайн бесплатно в хорошем качестве»

Акценты
Роскачество поясняет, что скрывается за потреблением нелегального видеоконтента.
Узнать больше

Помощь на расстоянии звонка

Акценты
В 2020 году общероссийскому детскому телефону доверия под единым номером 8 800 2000 122 исполняется 10 лет.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+