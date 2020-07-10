Рязанские хирурги достали булавку из желудка ребёнка

Врачи Рязанской областной детской больницы достали булавку из желудка 12-летнего мальчика. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Ребёнок решил подшить себе брюки, булавку с бусинкой на конце держал во рту. А дальше случайно сделал глубокий вдох, отвлекся или зевнул, и острый предмет проскочил внутрь.

Посторонний предмет удалили специальным эндоскопическим сачком. Пациенту также были назначены антибиотики, чтобы избежать риска заражения.

— Родители должны знать, что если произошел подобный случай с попаданием инородного тела в детский организм, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Не важно, проглотил ребенок посторонний предмет, или вдохнул его, — тактику лечения специалисты могут определить только после обследования. Чаще всего в таких случаях необходима помощь эндоскописта, — отметила главный врач детской ОКБ Инна Лебедева.