Рязанские единороссы подвели предварительные итоги выборов вместе с Медведевым

Рязанские единороссы приняли участие в прямом включении, посвящённом Единому дню голосования в России. На связь с федеральном ситуационном центром партии вечером 13 сентября вышли представители региональных отделений партии, в том числе областное рязанское отделение. Совещание провёл председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
Участие в телемосте приняли губернатор Рязанской области Николай Любимов, секретарь регионального отделения «Единой России» Аркадий Фомин и другие представители партии.
Медведев отметил, что на выборах «Единая Россия» показала достойный результат.
Дмитрий Медведев отметил, что «Единая Россия» сохраняет свой авторитет. Об этом свидетельствуют данные экзитполов. Однако о конкретных результатах можно говорить только после 100-процентного подсчёта голосов.
В Рязанской области 13 сентября прошли выборы в региональный парламент.