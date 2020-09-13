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Рязанские единороссы подвели предварительные итоги выборов вместе с Медведевым

7info

Рязанские единороссы приняли участие в прямом включении, посвящённом Единому дню голосования в России. На связь с федеральном ситуационном центром партии вечером 13 сентября вышли представители региональных отделений партии, в том числе областное рязанское отделение. Совещание провёл председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Участие в телемосте приняли губернатор Рязанской области Николай Любимов, секретарь регионального отделения «Единой России» Аркадий Фомин и другие представители партии.

Медведев отметил, что на выборах «Единая Россия» показала достойный результат. 

– Хочется поблагодарить избирателей нашей страны. Подготовка к выборам проходила в непростых условиях. И, несмотря на пандемию коронавируса, наши граждане пришли и проголосовали, – отметил Медведев. – Нашим однопартийцам, которые будут избраны гражданами, необходимо сразу приступить к исполнению поручений и наказов избирателей.

Дмитрий Медведев отметил, что «Единая Россия» сохраняет свой авторитет. Об этом свидетельствуют данные экзитполов. Однако о конкретных результатах можно говорить только после 100-процентного подсчёта голосов.

В Рязанской области 13 сентября прошли выборы в региональный парламент. 

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