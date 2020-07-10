Рязанские библиотеки вводят новые правила работы из-за коронавируса

В Рязани возобновляют работу библиотеки. Это стало возможным после введения третьего этапа снятия ограничений. Заместитель главы администрации Рязани Надежда Штевнина пообщалась с директором МБУК «ЦБС г. Рязани» Ларисой Крохалевой. Они обсудили работу Централизованной библиотечной системы Рязани и развитие новых форм взаимодействия с читателями.

Лариса Крохалева рассказала, как будут работать библиотеки в новых условиях. Во всех помещениях установят дозаторы с антисептиками для рук. Сотрудники будут работать в масках и перчатках. Места выдачи книг оборудуют защитными экранами.

Книги, принятые от читателей, на 5 дней будут помещать в специальные коробки. И только после этого срока книгу сможет взять следующий читатель. Все контактные поверхности, включая дверные ручки, перила, столы и оргтехнику, в том числе компьютерные мыши и клавиатуры в компьютерных залах, будут регулярно дезинфицироваться.

Надежда Штевнина осмотрела городскую библиотеку им. Есенина, в которой недавно был произведен ремонт. Она отметила, что все помещения выполнены в современном стиле с обеспечением максимального комфорта для посетителей.

Кроме того, замглавы посетила филиал №6, недавно открытый после реконструкции. Также, ремонт был завершен в библиотеке-филиале №8. Еще в восьми библиотеках работы пока ведутся.