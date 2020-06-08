Рязанская школьница стала победительницей международного конкурса чтецов

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В субботу, 6 июня, на Красной площади в Москве состоялся суперфинал Международного конкурса «Живая классика». Лучших в мире чтецов выбирали ректор театрального института им. Б.Щукина Евгений Князев, телеведущие Арина Шарапова и Тимур Соловьёв, актрисы и ведущие Нонна Гришаева и Яна Чурикова.

В мастерстве декламации шедевров литературы соревновались 10 лучших чтецов со всего мира. Среди них – и Татьяна Кряжкова из Рязанской области.

Из-за пандемии коронавируса конкурс проводился в необычном формате: дети выступали онлайн, а жюри и ведущий присутствовали на Красной площади.

Интрига сохранялась до последнего. В итоге победителями конкурса «Живая классика» — 2020 стали: Светлана Кршлянин из Сербии, Александр Максимов из Великого Новгорода и Татьяна Кряжкова из Рязанской области.

Суперфиналисты получили путёвку в «Артек», а также подарки от спонсоров проекта.