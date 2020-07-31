Рязанская область вошла в ТОП-15 российских регионов по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса

Рязанская область вошла в ТОП-15 российских регионов по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 30 июля, губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил в ходе деловой встречи #ВМЕСТЕ. На площадке перед Зеленым театром в ЦПКиО с главой региона встретились около 200 руководителей ведущих промышленных предприятий и организаций Рязанской области, профильных региональных министерств и ведомств, а также представителей муниципальных органов власти.
Они обсудили эффективность работы действующих программ и мер поддержки бизнеса, популяризация их возможностей. Николай Любимов отметил, что все институты государственной власти сегодня как никогда максимально доступны и открыты.
Губернатор напомнил, что в Рязанском области действуют несколько сотен разнообразных программ и предложений поддержки бизнес-процессов на всех стадиях его развития, а также при возникновении внештатных случаев.
По словам губернатора, только совместная работа бизнеса и власти может принести достойные результаты.
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