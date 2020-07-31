Рязанская область вошла в ТОП-15 российских регионов по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса

Рязанская область вошла в ТОП-15 российских регионов по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 30 июля, губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил в ходе деловой встречи #ВМЕСТЕ. На площадке перед Зеленым театром в ЦПКиО с главой региона встретились около 200 руководителей ведущих промышленных предприятий и организаций Рязанской области, профильных региональных министерств и ведомств, а также представителей муниципальных органов власти.

Они обсудили эффективность работы действующих программ и мер поддержки бизнеса, популяризация их возможностей. Николай Любимов отметил, что все институты государственной власти сегодня как никогда максимально доступны и открыты.

Губернатор напомнил, что в Рязанском области действуют несколько сотен разнообразных программ и предложений поддержки бизнес-процессов на всех стадиях его развития, а также при возникновении внештатных случаев.

– У каждого из региональных операторов, предоставляющих меры поддержки, свои разработки и условия. Это реальные механизмы, подкрепленные финансированием и административным ресурсом, – добавил он. – В регионе выстроена цепочка поддержки предприятий на всех стадиях развития, созданы все условия для реализации самых смелых и амбициозных проектов. От бизнеса необходимо желание развиваться. Мы готовы поддерживать все ваши начинания.

По словам губернатора, только совместная работа бизнеса и власти может принести достойные результаты.

– Бизнес не может развиваться без региона, а регион не будет эффективным без бизнеса. Я рассчитываю, что лидирующие позиции в рейтингах Рязанская область займет и по темпам восстановления экономики после пандемии, инвестиционной привлекательности и дальнейшего поступательного роста, – подчеркнул Николай Любимов.