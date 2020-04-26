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Медсестра Рязанской БСМП Александра Королёва разместила на своей странице ВКонтакте пост со словам поддержки своим коллегам.

Александра написала, что медсёстры всегда находятся за спиной лечащего врача

– На полшага поодаль по своему статусу, но именно эта дистанция помогает сокращать расстояние между ней и пациентом, – написала Королёва. Она отметила, что медсестра это, в первую очередь, – душа.

Во время пандемии коронавируса у всех медиков очень сложное время. Те же медсёстры по несколько часов не снимают маски, из-за чего у них начинается раздражение на коже. 

Королёва написала, что медработники пытаются сделать всё, что в их силах, подчеркнув, что всё будет хорошо. 

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