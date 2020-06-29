Рязанская больница продолжает набирать персонал

Рязанская городская клиническая больница скорой медицинской помощи продолжает набирать персонал. Информация об этом появилась на сайте медицинского учреждения.
На постоянную работу в БСМП срочно требуются врачи-анестезиологи-реаниматологи и фармацевты. Резюме следует отправить на электронную почту больницы bsmpryazan_resume@mail.ru.
Также на сайте медучреждения опубликован полный список актуальных вакансий.
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