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Рязанская больница и перинатальный центр переходят на нормальный режим работы

7info
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay
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Со следующей недели больница №10 в Рязани начнёт работать в нормальном режиме. Об этом сообщил министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий. 

Также планируется открыть перинатальный центр. 

По словам Прилуцкого, ситуация с коронавирусом в Рязанской области остаётся напряжённой, хотя число поступающих в стационары пациентов снижается. Он считает, что проводимые в регионе санитарно эпидемические мероприятия дали свой результат. 

Министр также отметил профессионализм рязанских врачей.

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