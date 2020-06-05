Рязанская больница и перинатальный центр переходят на нормальный режим работы

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Со следующей недели больница №10 в Рязани начнёт работать в нормальном режиме. Об этом сообщил министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.

Также планируется открыть перинатальный центр.

По словам Прилуцкого, ситуация с коронавирусом в Рязанской области остаётся напряжённой, хотя число поступающих в стационары пациентов снижается. Он считает, что проводимые в регионе санитарно эпидемические мероприятия дали свой результат.

Министр также отметил профессионализм рязанских врачей.