Рязанец хотел зарезать брата-близнеца

В Рязани сотрудники полиции утихомирили дебошира, который угрожал зарезать своего брата-близнеца. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

О произошедшем в полицию заявил сам пострадавший. Выяснилось, что мужчины выпивали. Затем 33-летний пострадавший заметил, что его брат слишком пьян. Он предложил родственнику отправиться спать, но тот не согласился. Когда требования стали слишком настойчивыми, не хотевший заканчивать пить мужчина схватил кухонный нож и пригрозил убить брата. После этого и была вызвана полиция.

Правоохранители успокоили буяна, нож изъяли.

На рязанца завели уголовное дело за угрозу убийством по ч.1 ст.119 УК РФ. Виновному может грозить до 2 лет лишения свободы.