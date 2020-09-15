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Новости РязаниПроисшествия

Рязанец грозил убить соперника ломом

7info

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Шацкий» предотвратили опасный конфликт, грозящий закончиться тяжким преступлением. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что бывший муж угрожает убийством 26-летнему молодому человеку.

Сотрудники полиции прибыли на место и утихомирили разгневанного мужчину.

По предварительной информации, бывший супруг заявительницы пришел домой, где она в это время находилась с новым возлюбленным. Бывший муж пришел в ярость от ревности и решил показать, что он в доме хозяин. Он собрался выпроводить мужчину, а для убедительности своего намерения прихватил металлический лом и сказал, что убьет его, если тот не уберется. Хозяйка дома испугалась и позвонила в полицию. Оперативно прибывшие на адрес сотрудники полиции угомонили пыл ревнивого мужчины.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст.119 УК РФ (Угроза убийством), по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо — лишение свободы на срок до 2 лет

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