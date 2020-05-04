Рязанцы вновь пожаловались на переполненный общественный транспорт

Жители Рязани вновь пожаловались на давку в общественном транспорте. Пост об этом появился в паблике Рязань.
По словам автора поста, фотографии были сделаны в воскресенье, 3 мая, в 08.30 в районе площади Театральной.
Напомним, в Рязани для недопущения распространения коронавируса принят ряд решений, касающихся общественного транспорта. В городе снижено число машин на маршрутах, также введён разрывный график.
После этого в социальных сетях стали появляться фотографии и видеозаписи, на которых можно увидеть давку в салоне.
Фото: Олег Кондратов
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