Рязанцы вновь пожаловались на переполненный общественный транспорт

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Жители Рязани вновь пожаловались на давку в общественном транспорте. Пост об этом появился в паблике Рязань.

По словам автора поста, фотографии были сделаны в воскресенье, 3 мая, в 08.30 в районе площади Театральной.

Напомним, в Рязани для недопущения распространения коронавируса принят ряд решений, касающихся общественного транспорта. В городе снижено число машин на маршрутах, также введён разрывный график. 

После этого в социальных сетях стали появляться фотографии и видеозаписи, на которых можно увидеть давку в салоне. 

Фото: Олег Кондратов

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