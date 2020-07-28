Рязанцы массово жаловались на «невыносимый» запах

Вечером в понедельник, 27 июля, от жителей Рязани поступили массовые жалобы на невыносимый запах. Об этом сообщили активисты Экологического рязанского альянса.

Телефонные звонки поступали из разных райнов городе – Дашково-Песочни, Горрощи, Московского. По словам экологов, телефон горячей линии не умолкал. Звонили с улиц Зубковой, Новосёлов, Тимакова, Касимовского шоссе, Тимуровцев, Советской Армии, с улицы Матросова в посёлке Шлаковый, с улиц Ленина и Горького, Костычева, Московского шоссе и других.

Рязанцы сообщали, что в воздухе чувствовался запах аммиака, навоза, силоса, нефтепродуктов.

Также жители Рязани сообщили активистам ЭРА, что сообщили о происходящем в Москву и там их информацию приняли.