Рязанцев приглашают на выставку «Местное время»

В понедельник, 13 июля, в Рязанском музее путешественников открывается выставка «Местное время» известного фотохудожника Андрея Павлушина. Здесь можно будет увидеть виды Рязани, жанровые зарисовки, портреты жителей. Автор вглядывается в городскую жизнь через видоискатель фотоаппарата, представляя свое видение окружающей действительности. Фотоработы Андрея Павлушина всегда отражают его настроение, состояние души. Порой они ироничные, порой сентиментальные, нередко пронизаны светлой грустью, а также доброй иронией. Но всегда фотографии Павлушина являются признанием любви родному городу, его жителям, прошлому и настоящему Рязани.

Выставка «Местное время» создавалась в течение нескольких лет, коллекция снимков пополнялась, оттачивалась с точки зрения экспозиционной гармонии. В 2010 году она получила свое название и была впервые представлена зрителю. За прошедшие 10 лет выставка экспонировалась на разных площадках, в том числе в рамках акции «Дни Рязанской культуры» в Инновационном культурном центре в Калуге. Настоящая выставка в сравнении с предыдущей обновлена более чем наполовину: более двадцати фотографий зрители увидят впервые.

Выставку так же можно посмотреть в онлайн формате на страницах Рязанского музея путешественников в социальных сетях «Facebook» и «ВКонтакте».