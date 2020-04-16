Рязанцам предложили создать городской семейный альбом

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Музейно-выставочный центр «Фотодом» запустил проект «Рязань. Семейный альбом». Рязанцам предлагают присоединиться к нему.

– Любой город — это прежде всего люди. Лица людей, лица семей, взгляды и жесты, улыбки и печаль, объятия и нежность — фотографии без слов красноречиво рассказывают о его жителях, времени, эпохах. Давайте знакомиться, становиться ближе и роднее, — говорит директор «Фотодома» Виктория Филиппова.

Она рассказала, что альбом будет строиться в хронологическом порядке, поэтому рязанцам предлагают присылать самые давние снимки из семейных архивов.

Сканы или фотографии снимков из семейных архивов рязанцев нужно отправлять на почту проекта rzn.albomfamily@gmail.com или в сообщения группы «Фотодома» в социальной сети «ВКонтакте».

На его основе получившегося альбома в дальнейшем планируется издание альбомов фотографий, которые могут стать рязанским подарком жителям из других городов.