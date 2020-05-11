Рязанцам предлагают подтянуться за Победу

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В Рязанской области решили продлить спортивно-патриотическую акцию «Подтянись за Победу».

Как сообщает министерство физической культуры и спорта Рязанской области, борьба в личном зачёте по возрастным категориям становится всё упорнее. К проекту подключаются новые компании.

Чтобы принять участие в акции, нужно опубликовать видео своих упражнений в ленте социальных сетей с хэштегом #ПодтянисьЗаПобеду62. Отметьте активных друзей, которые примут эстафету Только так, объединившись, можно выполнить количественную цель проекта – собрать 75 000 подтягиваний.

Акция продлевается до 31 мая. Лучшие участники и команды получат кубки и призы от Минспорта и партнёров проекта.

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