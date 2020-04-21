Рязанца будут судить за попытку изнасилования

Житель Рязанской области предстанет перед судом за попытку изнасилования.
В декабре 2019 года на одной из улиц р.п. Милославское он увидел знакомую девушку. Больше на улице никого не было. Мужчина напал на неё и попытался изнасиловать. Но девушка нашла пустую бутылку и ударила ею злоумышленника по голове. Воспользовавшись замешательством нападавшего, она смогла убежать и обратилась в полицию.
Полицейским удалось задержать злоумышленника. Выяснилось, что он уже был судим за кражу.
Как сообщает СУ СК РФ по Рязанской области, в ходе следствия обвиняемый признал вину. Дело передано в суд.
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