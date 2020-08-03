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Губернатор посетил новый спорткомплекс «Капитан»

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В понедельник, 3 августа, губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Капитан». Новый спортивны объект открылся в Рязани на улице Зубковой.

Комплекс «Капитан» включает в себя 25-метровый бассейн с трибунами, универсальный зал для игровых видов спорта, помещения для занятий борьбой и фитнесом. Одновременно здесь могут заниматься спортом 90 человек. Из-за коронавируса помещения ФОКа пока используются не в полном объеме.

В «Капитане» работает спортшкола, которая готовит спортивный резерв и спортсменов высокого класса для сборных Рязанской области и Российской Федерации по плаванию, волейболу, бадминтону, боксу.

Николай Любимов отметил, что новый ФОК очень востребован в таком густонаселённом районе, как Дашково-Песочня. Глава региона также напомнил, что в этом году будет сдан ФОК в Старожилове и каток в Рязани.

– Мы обязательно продолжим строительство спортивных комплексов как в Рязани, так и в районах Рязанской области. В этом направлении будем активно работать с Минспортом России, — подчеркнул губернатор.

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Губернатор посетил новый спорткомплекс «Капитан»

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В понедельник, 3 августа, губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Капитан». Новый спортивны объект открылся в Рязани на улице Зубковой.
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