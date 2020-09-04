Зубров из Окского заповедника перевезли в Северную Осетию

Двух зубров из Рязанской области перевезли в Тумонский заказник Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе Окского заповедника.

Место жительства поменяли зубры Мерка и Медовар. Изначально в Северную Осетию должны были направить Менелопу и Мезаря, однако отловить животных не удалось.

Мерке исполнилось два года, а Медовару – полтора. Совсем недавно Медовара разлучили с мамой, поэтому, находясь в клетке, он недовольно фыркал и брыкался.

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Зубры успешно были доставлены в Северную Осетию. Животные находятся на карантине.

Сейчас в зубровом питомнике Окского заповедника обитают 40 зубров. Семь из них – телята.