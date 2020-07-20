В Рязанской области выявлены новые случаи заражения коронавирусом

Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в Рязанской области. Актуальную информацию о распространении коронавирусной инфекции опубликовал столичный оперштаб.

Так, 20 июля в Рязанской области зафиксировано 36 новых случаев заболевания коронавирусом. Цифра заболевших COVID-19 в регионе постепенно приближается к отметке в 6 тысяч человек.

За сутки выздоровели 9 рязанцев. С начала пандемии 24 рязанца с подтверждённым коронавирусом ушли из жизни.