В Рязанской области коронавирус подозревают у четырёх детей

Региональная опергруппа обновила данные о возрасте рязанцев, заболевших коронавирусом.

По состоянию на 12.30 8 октября с диагнозом COVID-19 в регионе зарегистрировано 8654 человека. Ещё 65 рязанцев получили положительные результаты тестов.

Наибольшее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в возрастной группе от 46 до 64 лет – 3469 человек. В возрасте от 18 до 45 лет зарегистрировано 2682 инфицированных. 1431 человек – заразившиеся из возрастной группы от 65 до 80 лет. 332 рязанца с подтверждённым диагнозом COVID-19 – люди старше 80 лет. Среди детей – 675 заболевших с начала пандемии.

Среди рязанцев с условно подтверждённым коронавирусом 10 человек от 18 до 45 лет, 33 человека – от 46 до 64 лет, 17 – от 65 до 80 лет, один человек старше 80. Кроме того, коронавирус подозревают у четырёх детей.