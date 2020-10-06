В рязанских больницах остаются более 200 пациентов с коронавирусом

Региональная опергруппа опубликовала информацию о рязанцах, заболевших коронавирусом. По состоянию на вечер 6 октября в больницах продолжают находиться более 200 пациентов с диагнозом COVID-19.

Всего госпитализировано в Рязанской области 224 человека с коронавирусом. 56 из них находятся в удовлетворительном состоянии. Состояние 156 пациентов средней степени тяжести. 17 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией, находятся в тяжёлом состоянии. Из них 8 подключены к аппаратам ИВЛ. У остальных болезнь протекает в лёгкой форме.

В региональной опергруппе уточняют: среди госпитализированных есть дети — 7 человек.