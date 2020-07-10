В Рязани заработали торговые центры

Крупнейшие торговые центры Рязани объявили о своём открытии 10 июля. В этот день Рязанская область перешла на третий этап снятия ограничений, которые были введены в связи с пандемией коронавируса.

Так, заработал ТРЦ «М5 Молл». 10 июля в нём открылось большинство магазинов, рестораны и фудкорт. Пока что не работают детские развлекательные центры и кинотеатр. Доехать до торгового центра можно на бесплатных автобусах, которые также вышли на рейс в первый день снятия ограничений. С их расписанием можно ознакомиться здесь.

Свои двери для рязанцев открыл торговый центр «Виктория плаза». Режим работы торгового центра – с 10:00 до 22:00. Ежедневно в это время в ТРЦ будут работать абсолютно все магазины одежды, обуви, парфюмерии, косметики и ювелирных украшений, кафе и рестораны. До особого распоряжения будут закрыты только развлекательные центры и кинотеатр.

Объявил о своём открытии и рязанский ТРЦ «Малина». Режим его работы – с 10:00 до 22:00. Гостей боулинга «iSkittle» ждут с 12:00 до 00:00. Супермаркет «Перекресток» открыт для рязанцев с 8:00 до 23:00. При этом кинотеатр «Малина» пока закрыт. Он начнёт работать только после особого распоряжения губернатора Рязанской области.

Также открылся ТРЦ «Премьер». В связи с тем, что в регионе действует масочный режим, а коронавирус продолжает представлять опасность для населения, представители торговых центров просят рязанцем соблюдать меры предосторожности: носить маски и перчатки, пользоваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию. Напоминание об этом подготовила администрация «Премьера».