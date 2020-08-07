В Рязани продлили запрет на массовые мероприятия

Опубликовано официальное распоряжение о снятии ограничений в Рязанской области. Документ появился в газете «Рязанские ведомости» 6 августа.

Согласно распоряжению, возобновляется работа детских садов, театров, кинотеатров, больниц и поликлиник. Кроме того, отменяется режим обязательной самоизоляции для пожилых людей.

Но при этом ряд ограничений, способствующих предотвращению распространения коронавируса, продолжают сохраняться. Так, в местах массового скопления рязанцам необходимо носить маски и сохранять социальную дистанцию. Под запретом остаются все массовые мероприятия, кроме тех, что проводят театры и кинотеатры. При этом учреждения обязаны соблюдать требования Роспотребнадзора и заполнять зрительные залы не более чем на 50%.