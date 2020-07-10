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В Рязани приводят в порядок газоны

Екатерина Приведенцева

В Рязани продолжают приводить в порядок газоны, сообщает сайт городской администрации.

9 июля работники ДГБ окосили траву в скверах на улицах Горького и Костычева. Также в порядок привели бульвар Победы, Набережную, Новопавловскую рощу, Лыбедский бульвар и территорию рядом с вокзалом Рязань – 2.

Кроме того, в городе продолжают избавляться от аварийных деревьев. Старые деревья повалили в районе дома 41а по улице Октябрьский городок, на улицах Керамзавода и Нахимова.

Сухие ветви деревьев обрезали около дома 27 корп 1 по улице Высоковольтной. В общей сложности спилено более 16 кубометров аварийных насаждений.

На Северной окружной и Московском шоссе очистили светоотражающие элементы. Очищены дороги на улицах Чапаева, Яхонтова, Татарская, Шевченко, 5-я Линия, Московского шоссе, а также дорога от ул. Соборной до Новослободского сквера.

В выходные уборка города продолжится.

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