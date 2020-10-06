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Тройная доза юмора. Любителей КВН в Рязани порадовали грандиозным фестивалем

7info7

Мы ожидали КВН, и он наконец-то вернулся! После долгого «коронавирусного» перерыва 5 октября в Рязани состоялось открытие сезона Официальной Рязанской лиги КВН. Необычный формат и сразу три события на одной сцене! Фестиваль КВН удивил зрителей и зарядил их невероятным настроением.

Необычный год требует необычных решений. А эксперименты – это всегда интересно. Так, КВН прошёл на новой площадке – не в Рязанском дворце молодёжи, а в Театре драмы. Кроме того, фестиваль объединил три события на одной сцене: открытие 21-го сезона Лиги, розыгрыш студенческого кубка и выступление любимых команд из «Вышки» и Премьер-лиги.

Тепло и c особой радостью поприветствовал рязанцев всем знакомый и всеми любимый ведущий Максим Киселёв (команда «Триод и Диод»). В своей неподражаемой манере в этот вечер он следил за выступлением команд и поднимал настроение рязанцам искромётными шутками.

Смех объединяет вузы

Первыми на сцену Рязанского театра Драмы вышли студенческие команды:  впервые в истории Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН был разыгран студенческий кубок. Борьба за него развернулась нешуточная! Рязанского зрителя молодёжь покорила своими яркими шутками, харизмой и смелостью. Ребятам нельзя было ударить в грязь лицом: их выступление оценивало руководство рязанских вузов.

Команда из РГУ имени С. А. Есенина «Кларнет Клары» знает, как добиться успеха. Максима Киселёва ребята решили подкупить, подарив ему самый дефицитный товар 2020 года – маску. Правда, что-то ребята всё-таки напутали: в руках ведущего оказалась маска не медицинская, а карнавальная. Ну, с кем не бывает. Студентов РГУ на сцене сменили будущие врачи. Сборная РязГМУ о работе докторов рассказала рязанцам с юмором.

– Именно вокруг нас вертятся все бабки района, – пошутили студенты-медики.

Серьезный настрой на победу показали студенты Политеха. Себя ребята назвали «Мы команда» и на сцене не раз доказали свою невероятную сплочённость. Над их шутками про игру фрезеровщиков в «Камень-ножницы-бумага» и новую школу в Ряжске хохотал весь зал. А команда «Время первых» (Рязанский филиал Московского университета МВД России) вышла на сцену с куклой вуду. Правда, испытать её ребята решили не на других командах, а на себе. Так вскрылись уморительные подробности из их жизни. А ещё выяснилось, что за квнщиков болеет сам Владимир Путин!

Команда КВН «За проезд передаём» из РГУ не забыла о прошедшем юбилее Сергея Есенина. Его ребята решили поздравить… лично! Думаете, это нереально? Студенты доказали: в КВН возможно всё.

–Он в прошлом веке жил!

–В Рязани все в прошлом веке живут!

Сборная РГРТУ захотела удивить рязанских зрителей забавным роликам. И у ребята это получилось! Зал взорвался от смеха. «Армия прекрасных половин» (АПУ ФСИН) в курсе требований Роспотребнадзора. На сцену девушки вышли, соблюдая социальную дистанцию… полтора километра! А ещё они рассказали, почему в этом году каждый почувствовал себя сотрудником правоохранительных органов:

– Все невыездные были, все в Крыму отдыхали, – шутит «Армия прекрасных половин».

Череду ярких шуток и бурных аплодисментов подытожили результаты. Первыми обладателями студенческого кубка КВН стали прекрасные парни из команды «Время первых».

Путь в шоубизнес, грибы с глазами и хорошее настроение

Главным событием этого вечера стало открытие 21-го сезона Официальной Рязанской лиги. За выступлениями участников следили члены жюри – директор Рязанской Лиги КВН Алексей Жеглов, заместитель министра труда и социальной защиты населения региона Денис Боков, заместитель директора Рязанского театра Драмы Григорий Баззаев, заместитель министра образования и молодёжной политики Рязанской области Сергей Хлыстов, ведущая актриса команды «В мужской бане женский день» Ольга Фидрик, руководитель «Русского Радио» в Рязани Наталья Баранова.

На сцене Рязанского театра Драмы в этот вечер царила тёплая и дружеская атмосфера. Например, доказывает это то, что команда из Москвы «Три полоски» почувствовала себя, как дома.

– В Рязани тоже кремль, тоже плитка, тоже Путин президент!

В шоу-бизнес через постель или через КВН? Сборная из Рязани «По-братски» сделала свой выбор. Для жюри они припасли необычный подарочек, который кто-то к концу выступления употребил, а для зрителей – взрывные шутки, которые никого не оставляли равнодушными. С таким набором пусть к успеху точно обеспечен!

Команда «Апрельские граммы» разыграла на сцене заводскую драму. Перед зрителями развернулась настоящая классика жанра: боссы воруют, рабочие бунтуют! И у ребят получилось удивить рязанского зрителя. Такого искреннего и вместе с тем забавного выступления любители КВН в Рязани ещё не видели.

Команда «Красная цена» из Калуги показала мужиков-тряпок и других героев из жизни, которые знакомы каждому. Зрители отблагодарили квнщиков задорным смехом и бурными аплодисментами.

– Ну, привет, грибы с глазами, – с порога заявили «Псевдособаки» из Орла, чем сразу же завоевали одобрение и бурные аплодисменты рязанцев.

Их шутки и забавных героев гости запомнят надолго. Взять хотя бы ребёнка, который гуляет по кладбищам. Детство у него без интернета, но зато с конфетами!

Команда «Чистосредечное признание» из Москвы рассказала, как уживаются два юриста в семье. А ещё искала плюсы в 2020 году.

— Кинотеатры закрыли, зато не показывали российские фильмы! Запретили показы мод, зато какие показы мы проводили по пути к мусоропроводу!

Какой фестиваль без подарков?

Подарком для рязанских зрителей в этот вечер стало выступление любимых команд. Вот на сцене появляется команда-участница Премьер-лиги МС КВН – «Сборная бывших» из Тулы. В этом непростом сезоне ребята сумели дойти до финала и, конечно, не собираются останавливаться на достигнутом. А на фестивале они радовали рязанцев своими разрывными номерами и смешными шутками.

– Мы расстались, потому что ты мне изменил!

– А я считаю, что мы расстались, потому что ты пораньше пришла домой!

– Ты, как Роскосмос: столько денег вбухано, а толку…

«Бывших» на сцене Рязанского театра драмы сменяют любимчики рязанской публики – победители Центральной Рязанской лиги, участники Премьер-лиги Международного союза КВН «Самоцветы – наше серебро» из Костромы. Помните, как они зажигали на фестивале в честь 20-летия Рязанской лиги КВН? Показали ребята, кто здесь самые весёлые и находчивые, и в этот раз. Яркие костюмы, душевные песни, невероятный позитив, народный юмор в очередной раз покорили рязанцев!

И на десерт рязанцами достались «Громокошки» – самобытные и яркие, забавные и музыкальные участники Высшей Лиги КВН. Рязанцев команда из Липецка порадовала любимыми номерами и яркими шутками. И несмотря на то, что их фанаты КВН уже могли слышать и видеть в эфире Первого Канала, публика тепло встретила гостей фестиваля.

–Вообще-то я слежу за собой.

– Что-то незаметно.

– Так в этом и смысл слежки!

Рязанцами «Громокошки» показали, как вручают дипломы на «заочке», как люди поют в эконом-караоке. И доказали: служебный роман может случиться даже в школьной столовой. Зал взорвался от смеха!

Пока рязанцы наслаждались выступлениями любимых команд, жюри выбрало лучшую шутку фестиваля – «По-братски» (Рязань). Открытием фестиваля признали команду КГУ имени К. Э. Циолковского «Красная цена».

Мистером фестиваля стал представитель команды «Псевдособаки» (Орёл). Звание «Мисс фестиваля» завоевала яркая и харизматичная девушка из команды «Три полоски».

Лучшей командой фестиваля члены жюри признали команду «Псевдособаки».

АНО «Центр развития Клуба весёлых и находчивых» благодарит за помощь в организации и проведении фестиваля Правительство Рязанской области, Министерство образования и молодёжной политики Рязанской области, Рязанский Областной театр драмы, Event-агентство Paprico.ru, кафе-бар Humor Negro, а также информационных партнёров – РИА «7 новостей» и «Русское Радио Рязань».

Фото Александра Королёва.

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