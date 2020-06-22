Администрация назвала самый «заражённый» район Рязани

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Администрация Рязани сообщила новые данные о заболевших коронавирусом по районам города. Информация размещена на официальном сайте мэрии.

На 12 часов понедельника, 22 июня, в Рязанской области зарегистрированы 4900 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. Больше половины заболевших – 2567 человек – из Рязани.

Самый «заражённый» район города – Московский. Здесь коронавирусом болеют уже 863 человека.

На втором месте по числу случаев коронавирусной инфекции в Рязани Октябрьский район. В нём заболели 730 человек. В Железнодорожном районе выявлено 586 случаев, в Советском – 388.