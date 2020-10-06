226 рязанцев с коронавирусом находятся в больницах

Региональная опергруппа обновила информацию о состоянии рязанцев, заболевших коронавирусом. На 19.00 5 октября в больницах Рязанской области находилось 226 пациентов с диагнозом COVID-19.

Среди госпитализированных – 8 детей. Состояние 56 человек медики оценивают как удовлетворительное. 156 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. 14 человек – «тяжёлые» пациенты. 8 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией, подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Рязанской области зарегистрировали 8433 случая заражения коронавирусом.