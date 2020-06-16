Роспотребнадзор высказался об открытии рязанских детсадов

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На странице губернатора Рязанской области Николая Любимова в социальной сети ВКонтакте сотрудники Роспотребнадзора вновь ответили на вопрос об открытии детских садов в Рязани.

В сообщении ведомства говорится, что возобновление работы детских садов возможно только на третьем этапе снятия ограничений из-за коронавируса. Пока же прорабатывается вопрос об открытии в детских садах дежурных групп.

В ведомстве подчеркнули, что специалисты проводят большую работу и анализируют ситуацию с распространением COVID-19. При принятии решений об открытии детских садов, в первую очередь, будет учитываться здоровье детей.

– Необходимо минимизировать все возможные риски, чтобы не допустить негативного сценария после открытия детских садов, – говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним также, что сейчас в Рязанской области действует первый этап снятия ограничений. Ранее Николай Любимов заявил, что второй этап может начаться с 18 июня. При этом он подчеркнул, что решение о его введении будет приниматься исходя из обстановки с заболеваемостью коронавирусом.