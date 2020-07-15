Роспотребнадзор рассказал, как вернуть деньги за отменённые культурно-массовые мероприятия

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области опубликовало информацию о порядке возврата денег за несостоявшиеся культурно-массовые мероприятия.

17 июня 2020 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 6 июня 2020 г. N 830, которым внесены изменения в Положение об особенностях отмены, замены либо переноса проводимого организацией исполнительских искусств или музеем зрелищного мероприятия, в том числе в части порядка и сроков возмещения стоимости билетов, абонементов и экскурсионных путевок на такие мероприятия, при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части утв. постановлением от 03.04.2020 N 442.

Поправками предусмотрено:

Информация об отмене или переносе мероприятия должна быть размещена организацией исполнительских искусств или музеем не позднее 14 календарных дней с даты отмены введенного режима повышенной готовности или ЧС (далее — режим ПГ или ЧС).

Если в этот 14-дневный срок определить дату и время проведения перенесенного мероприятия невозможно, организатор должен разместить информацию о переносе зрелищного мероприятия, дата и время проведения которого будет объявлена не позднее 6 месяцев с даты отмены ограничительных режимов. А если за отведенный 6-месячный срок дата и время проведения перенесенного мероприятия так и не будет назначена, мероприятие считается отмененным и посетителю должна быть возвращена полная стоимость билета (в день обращения в организацию исполнительских искусств, музей или в день обращения через сайт). В этом случае обратиться за возвратом стоимости билета посетитель вправе в течение 9 месяцев с даты отмены ограничительных режимов.

При переносе мероприятия организатор вправе предложить посетителю посетить перенесенное мероприятие по ранее приобретенному билету либо обменять этот билет на ваучер. Обмен билета на ваучер осуществляется по инициативе посетителя в день обращения в организацию исполнительских искусств, музей или к уполномоченному лицу (такое обращение может быть осуществлено не ранее даты отмены режимов ПГ или ЧС) или в день обращения с использованием сайта, через который был оформлен и приобретен электронный билет. Форму ваучера установит Минкультуры России.

Все мероприятия, перенесенные из-за введения режимов ПГ или ЧС, должны быть проведены не позднее 18 месяцев с даты отмены этих режимов.

Начать обратный обмен ваучеров на новые билеты организация исполнительских искусств или музей обязаны не позднее, чем за 30 дней до даты проведения перенесенного мероприятия.

Ваучер обменивается на билет (электронный билет), дающий право посетить перенесенное мероприятие, на условиях, сопоставимых с условиями посещения мероприятия согласно билету, который ранее обменивался на ваучер (во внимание принимаются в совокупности диапазон видимости и категория мест в рамках одного тарифа, ценовая категория билета, проведение мероприятия в том же населенном пункте). Если предоставить билет на сопоставимых условиях невозможно, посетителю с его согласия предоставляется билет на лучших условиях (более высокая категория места) без доплаты.

Поправками уточнено, что возврат полной стоимости билета осуществляется только при отмене мероприятия и в срок не позднее:

— 180 дней со дня обращения посетителя о возврате стоимости электронного билета через сайт, с помощью которого он был оформлен и приобретен;

— 180 дней со дня обращения посетителя к организатору. Но такое обращение возможно не ранее даты отмены режимов ПГ или ЧС.

Обратиться за возвратом стоимости билета при отмене мероприятия по общему правилу можно не позднее 6 месяцев с даты отмены режимов ПГ и ЧС, а в случае, если организатор в течение 6 месяцев с даты отмены режимов ПГ или ЧС не определил дату и время проведения перенесенного мероприятия — не позднее 9 месяцев.