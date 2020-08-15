Роспотребнадзор проверил 65 рязанских магазинов

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Рязанской области проверили магазины в Рязани на предмет выполнения санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

Проверки прошли в четверг, 13 августа. Проверяющие посетили 65 торговых точек. Нигде грубых нарушений предписаний по снижению риска заболеваемости коронавирусом не выявлено.

Представители Роспотребнадзора пообещали продолжить мониторинг хозяйствующих субъектов в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.