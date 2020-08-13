Роспотребнадзор предупредил рязанцев о новых штаммах вируса гриппа

Осенью 2020 года в Россию придут новые штаммы гриппа. Об этом, со ссылкой на Роспотребнадзор, сообщает ГТРК «Ока».

Специалисты отмечают, что ранее от этих разновидностей гриппа жители Рязани и области, как и все россияне, не прививались. Для того, чтобы не заболеть, необходимо сделать прививку. Это лучшая защита от заразы.

Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Котова в интервью тележурналистам отметила, что в этом году количество людей, которым сделают прививки, должно быть больше. Это позволит избежать тяжёлых последствий при мульти-заражениях гриппом и коронавирусом. Пока медики ещё не знают, какие последствия для организма человека будут в случае такого заражения.