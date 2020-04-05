Появились новые кадры с места убийства пяти человек в Елатьме

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Телеканал РЕН ТВ поделился новым видео с места убийства пяти человек в населенном пункте Елатьма Касимовского района.

Как сообщалось ранее, жертвами мужчины 1988 года рождения стали молодые люди, которые шумели под его окнами. Подозреваемый сделал им замечание, после чего произошел конфликт. В результате он расстрелял четверых парней и женщину из зарегистрированного охотничьего ружья. Они скончались на месте.

СК возбудил уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

По информации телеграм-канала Mash, мужчину многие недолюбливали, в Елатьме его называли «ненормальным» и «отшибленным на голову». Утверждается, что он работал в психоневрологическом диспансере.