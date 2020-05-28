Появились новые данные о самом «заражённом» районе Рязани

Администрация Рязани опубликовала новые данные о заболевших коронавирусом по районам города. Информация размещена на сайте мэрии.
На 13 часов 28 мая в Рязани зарегистрирован 1761 случай COVID-19. По Рязанской области в целом – 3358 подтверждённых и условно подтверждённых случаев коронавируса.
Самым «заражённым» районом Рязани продолжает оставаться Московский, где болеют уже 612 человек. На втором месте по числу заражённых Октябрьский район Рязани. Там COVID-19 выявлен у 455 жителей. В Железнодорожном районе зарегистрировано 403 случая, в Советском – 291.
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