Паводок в Шацком районе сняли на видео

Утром в среду, 3 июня, пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области сообщила о подтоплении приусадебных участков в Шацке. Причиной подтопления стало повышение уровня воды в реке Шача.
Сайт издательства «Пресса» опубликовал видео, которое снял водитель, ехавший по дороге Тарадеи – Шацк на машине.
Напомним, что губернатор Рязанской области Николай Любимов дал поручение помочь жителям. В том числе и людям, живущим в селе Шевырляй, где размыло дорогу.
В конце рабочего дня сегодня пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области сообщила о том, что вода в реке пошла на убыль, затопленные участки освобождены.
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