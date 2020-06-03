Паводок в Шацком районе сняли на видео

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Утром в среду, 3 июня, пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области сообщила о подтоплении приусадебных участков в Шацке. Причиной подтопления стало повышение уровня воды в реке Шача.

Сайт издательства «Пресса» опубликовал видео, которое снял водитель, ехавший по дороге Тарадеи – Шацк на машине.

Напомним, что губернатор Рязанской области Николай Любимов дал поручение помочь жителям. В том числе и людям, живущим в селе Шевырляй, где размыло дорогу.

В конце рабочего дня сегодня пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области сообщила о том, что вода в реке пошла на убыль, затопленные участки освобождены.