Партия «Новые люди» подвела итоги избирательной кампании и ЕДГ

Партия «Новые люди», созданная всего полгода назад, по итогам прошедшего 13 сентября Единого дня голосования получила представителей во всех региональных парламентах. В том числе и в Рязанской областной Думе.

По словам лидера партии Алексея Нечаева, запрос на обновление по итогам прошедших выборов получил поддержку избирателей.

– Стране нужна партия для развития, это очевидно, – подчеркнул политик. – Мы привели в политику тех, кто ей не интересовался, и на участки тех, кто раньше не голосовал.

Нечаев также отметил, что во всех регионах, где партия участвовала в выборах, она вошла в пятёрку лидеров.

По его словам, работа по реализации проектов партии будет продолжена, но для этого требуется изменение политической системы. Он отметил, что многие инициативы и проекты в области образования, развития инфраструктуры, упираются в сопротивление политической системы.

– Поэтому нужно её менять. Она такой ключик ко всему – и к экономике, и к культуре, и к экологии, и к медицине, – заявил лидер «Новых людей».

Подводя итоги прошедших в региона выборов, политик отметил, что серьёзных нарушений не было. В то же время он подчеркнул, что чем больше избирателей голосовало через переносные ящики, тем меньший результат был получен.

В качестве примера Нечаев привёл Томскую и Рязанскую области. В первой партия набрала 15%, там вне избирательных участков голосовали 32% избирателей. Во второй набрано 5,7%, а с помощью переносных ящиков голосовал 61% избирателей.

Нечаев заявил, что партия и дальше будет бороться за каждого избирателя и намерена принять участие в выборах в Госдуму.

Лидер партийного списка в Рязанской области Вадим Польевтов поблагодарил жителей региона за поддержку и отметил, что после успешного старта работа продолжится.

По его словам, главное это то, что в партию поверили простые люди.

Отметим, что по итогам Единого дня голосования представители «Новых людей» вошли в региональные парламенты Калужской, Костромской, Новосибирской и Рязанской областей.