Опубликованы фотографии сотрудниц госпиталя особо опасных инфекций больницы имени Семашко

– Красота, спрятанная под маской, – говорится в сообщении. – На фотографиях сотрудницы госпиталя особо опасных инфекций, где проходят лечение пациенты с COVID-19. Находясь в чистой зоне, они на несколько минут сняли маски, чтобы подарить вам улыбку.

Вот такие красивые врачи и медицинские сестры борются за здоровье рязанцев в период пандемии новой коронавирусной инфекции.