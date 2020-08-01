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Опубликованы фотографии сотрудниц госпиталя особо опасных инфекций больницы имени Семашко

Группе рязанской больницы имени Семашко в социальной сети ВКонтакте опубликованы фотографии сотрудниц госпиталя особо опасных инфекций, где проходят лечение пациенты с COVID-19.

– Красота, спрятанная под маской, – говорится в сообщении. – На фотографиях сотрудницы госпиталя особо опасных инфекций, где проходят лечение пациенты с COVID-19. Находясь в чистой зоне, они на несколько минут сняли маски, чтобы подарить вам улыбку. 

Вот такие красивые врачи и медицинские сестры борются за здоровье рязанцев в период пандемии новой коронавирусной инфекции.

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Опубликованы фотографии сотрудниц госпиталя особо опасных инфекций больницы имени Семашко

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