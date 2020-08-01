Опубликованы фотографии сотрудниц госпиталя особо опасных инфекций больницы имени Семашко

Группе рязанской больницы имени Семашко в социальной сети ВКонтакте опубликованы фотографии сотрудниц госпиталя особо опасных инфекций, где проходят лечение пациенты с COVID-19.
Группе рязанской больницы имени Семашко в социальной сети ВКонтакте опубликованы фотографии сотрудниц госпиталя особо опасных инфекций, где проходят лечение пациенты с COVID-19.
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